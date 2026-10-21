Новак заявил о возможности восстановления трёх ниток «Северных потоков»

Россия может в короткие сроки возобновить поставки газа в Европу по единственной уцелевшей нитке «Северных потоков». При этом три повреждённых трубопровода технически подлежат восстановлению. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам зампреда правительства, из четырёх ниток газопроводной системы сейчас работоспособна только одна. Её техническое состояние позволяет организовать транспортировку газа без длительной подготовки, однако для этого необходимо согласие европейских потребителей.

«У нас одна нитка из четырех в рабочем состоянии. Если европейские потребители захотят или европейские страны, политики — ну, конечно, по этой ветке можно поставлять», — пояснил Новак.

Вице-премьер уточнил, что решение о возобновлении прокачки прежде всего зависит от Германии, поскольку именно на её территорию выходит газопровод. Что касается остальных трёх ниток, их ремонт возможен при наличии спроса и экономической целесообразности.

До этого Владимир Путин оценил потенциальную мощность единственной уцелевшей нитки «Северного потока». По словам президента, Россия могла бы ежегодно поставлять по ней от 25 до 28 миллиардов кубометров газа. При этом российский лидер также указывал на необходимость согласия немецкой стороны на приём топлива.

Ранее Life.ru сообщал, что в Германии начался судебный процесс над украинцем Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в организации подрыва «Северных потоков» в сентябре 2022 года. Федеральная прокуратура ФРГ квалифицирует действия обвиняемого в том числе как военное преступление, поскольку повреждена гражданская энергетическая инфраструктура. По версии следствия, операция проводилась с ведома украинских государственных структур, однако Киев свою причастность отрицает. При этом 20 октября стало известно, что Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы. Его адвокаты оспаривают предъявленные обвинения и добиваются прекращения дела.