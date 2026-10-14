«С ведома Киева»: Власти ФРГ назвали подрыв «Северных потоков» военным преступлением

Федеральная прокуратура Германии заявила, что действия украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков», следует квалифицировать как военное преступление. Процесс над ним начался 14 октября в Высшем земельном суде Гамбурга.

«Поскольку он совершил деяния, будучи офицером украинской армии и с ведома государственных структур Украины, их следует расценивать как военное преступление», — заявил прокурор.

Кузнецову вменяют соучастие в атаке на гражданскую инфраструктуру, организацию взрывов, разрушение сооружений и нарушение работы общественно значимых объектов. Немецкое обвинение считает его одним из руководителей группы, которая в сентябре 2022 года заложила взрывчатку на газопроводах.

В начале заседания украинец отказался давать устные показания. Защита ранее заявляла, что намерена оспаривать предъявленные ему обвинения.

По версии Федеральной прокуратуры ФРГ, в диверсии участвовали семь человек, включая военнослужащих, водолазов, шкипера и специалиста по взрывчатке. Следствие полагает, что группа действовала по поручению украинских государственных структур. Киев свою причастность к подрыву газопроводов отрицает.

Суд над Сергеем Кузнецовым по делу о подрыве «Северных потоков» начался 14 октября в Гамбурге. Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года, а позднее экстрадировали в Германию. По версии немецкой прокуратуры, он координировал группу, которая устроила диверсию на газопроводах. Суд запланировал 16 заседаний до середины декабря, после чего процесс продолжится в 2027 году.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море у острова Борнхольм. Были повреждены три из четырёх ниток двух газопроводов. Немецкое следствие считает, что диверсанты вышли в море на арендованной яхте «Андромеда» и установили взрывчатку на глубине около 70–80 метров. В 2025 году Life.ru писал, что на трубопроводах могли заложить не менее четырёх взрывных устройств. Германия продолжила расследование, тогда как Дания и Швеция свои дела закрыли без предъявления обвинений.