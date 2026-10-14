Суд над украинцем по делу «Северных потоков» вызвал ажиотаж в Гамбурге

Очереди из журналистов выстроились в суде Гамбурга перед первым заседанием по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Как передаёт корреспондент РИА «Новости», представители СМИ собрались у входа в зал заседаний, а также в зоне досмотра при входе в здание суда.

Процесс в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова назначен на 14 октября. Бывшего офицера ВСУ обвиняют в координации диверсии на российских экспортных газопроводах в Балтийском море.

По версии немецкой прокуратуры, Кузнецов участвовал в подготовке операции и руководил группой, в которую входили водолазы и специалист по взрывчатке. Обвинение включает применение запрещённых методов ведения войны, организацию взрыва, разрушение сооружений и нарушение работы общественных предприятий.

Украинца задержали 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини. После нескольких судебных разбирательств его передали Германии, где в конце июня 2026 года федеральная прокуратура предъявила официальное обвинение.

Всего до конца 2026 года запланировано 16 заседаний. Дополнительные слушания предусмотрены на январь и февраль 2027-го.

Ранее Life.ru сообщал, что суд Гамбурга отказал операторам «Северных потоков» в участии в процессе в качестве потерпевших. Компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали соответствующие заявления, однако 30 сентября третья уголовная коллегия отклонила оба ходатайства. Судьи сочли, что заявители не доказали наличия особых обстоятельств, необходимых для получения такого процессуального статуса. Ранее оператор второго газопровода рассматривал возможность потребовать от Кузнецова компенсацию причинённого ущерба. Его адвокаты успели ознакомиться с обвинительным заключением, однако защита украинца выступала против участия компании в разбирательстве.