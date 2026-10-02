Суд Гамбурга не допустил операторов «Северных потоков» к процессу

Высший земельный суд Гамбурга отказал компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в участии в процессе по делу о подрыве «Северных потоков» в качестве потерпевших. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Соответствующие постановления третья уголовная коллегия вынесла 30 сентября. Операторы просили присоединить их заявления к делу № 3 St 2/26, однако суд отклонил обе заявки.

Обвиняемым по делу проходит гражданин Украины Сергей Кузнецов. Немецкая прокуратура вменяет ему применение запрещённых методов ведения войны, нападение на гражданские объекты, организацию взрыва, разрушение сооружений и нарушение работы общественных предприятий.

По версии следствия, Кузнецов координировал группу, устроившую диверсию. Первое заседание назначено на 14 октября. До 17 декабря суд планирует провести 16 слушаний, затем процесс продолжится в январе и феврале 2027 года.

Взрывы повредили «Северный поток» и «Северный поток — 2» 26 сентября 2022 года. Оператор называл разрушения беспрецедентными и заявлял, что оценить сроки восстановления газопроводов невозможно.

Германия, Дания и Швеция рассматривали случившееся как преднамеренную диверсию. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва неоднократно запрашивала материалы расследования, но так их и не получила.

Ещё в августе Nord Stream 2 AG готовилась войти в процесс и потребовать от Кузнецова компенсацию. Юрист оператора ознакомился с обвинительным заключением, после чего компания решила добиваться статуса соистца. Защита украинца выступала против её участия в разбирательстве.