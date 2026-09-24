Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца решили выдать Германии

Окружной суд хорватского города Пула разрешил экстрадировать в Германию украинца Владимира Журавлёва, которого немецкие следователи подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на судебное решение.

Решение было принято ещё 18 сентября, а письменное уведомление стороны получили пять дней спустя. После вступления постановления в законную силу МВД Хорватии сможет передать Журавлёва немецким властям.

Защита украинца уже заявила, что намерена обжаловать решение суда. Адвокат Николай Катеринчук назвал его предвзятым и политическим

Ранее Life.ru сообщал, что подозреваемого задержали во время работы консультантом на съёмках голливудского фильма, сюжет которого перекликается с историей диверсии на «Северных потоках». До этого польский суд уже отказывал Германии в выдаче Журавлёва и освобождал его из-под стражи. В ФРГ тем временем готовится отдельный процесс над другим фигурантом дела — Сергеем Кузнецовым, которому немецкая прокуратура предъявила обвинения в связи с подрывом газопроводов.