Адвокаты подрывника «Северных потоков» пытаются выдать теракт за самооборону

Защита украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в Германии по делу о подрыве «Северных потоков», добивается отказа от открытия судебного производства. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По данным газеты, сторона защиты хочет, чтобы разбирательство по существу вообще не начиналось. Адвокаты утверждают, что действия, которые вменяет ему федеральная прокуратура ФРГ, могли быть «законным актом военной самообороны».

«Если это нападение было совершено так, как утверждает федеральная прокуратура ФРГ, то оно являлось не уголовным преступлением, а законным актом военной самообороны», — говорится в обосновании позиции адвокатов.

Ранее Life.ru писал, что суд по делу о подрыве «Северных потоков» может начаться 26 октября. Кузнецов стал первым фигурантом расследования, в отношении которого немецкая прокуратура направила обвинение в суд. Следствие считает, что в 2022 году он был офицером ВСУ и участвовал в подготовке операции вместе с другими украинскими военными. В материалах обвинения также фигурирует версия о том, что план разрабатывался по поручению украинских государственных структур, однако окончательную оценку этим утверждениям должен дать суд.