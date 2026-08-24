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24 августа, 10:57

Зеленскому советуют бояться суда над подрывниками «Северных потоков»: что они могут выдать

UnHerd: Суд по «Северным потокам» может лишить Украину поддержки Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Суд по подрыву газопроводов «Северный поток» может охладить желание Германии поддерживать Украину на пути в Евросоюз и НАТО. Об этом пишет британское издание UnHerd.

Первый судебный процесс по этому делу начнётся 26 октября в Гамбурге. В ходе слушаний могут всплыть неудобные детали — например, кто отдал приказ о взрывах и знал ли об этом лично Владимир Зеленский. Автор напоминает, что эта атака погрузила Германию в затяжной энергетический кризис. И если в суде вскроются новые факты, Берлин может неохотно поддерживать членство Киева в Евросоюзе и НАТО.

В материале также подчёркивается, что Украина совершила диверсию против критически важной инфраструктуры страны-союзника, и Зеленский несёт ответственность за действия своих военных и разведки.

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Ранее генпрокуратура Германии предъявила обвинения украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве «Северных потоков». По данным следствия, в 2022 году он был офицером ВСУ и вместе с другими военными разработал план диверсии по поручению украинских властей. Кузнецов руководил группой, в которую входили водолазы, шкипер и взрывник. Ещё одного подозреваемого в подрыве «Севпотоков» – украинца Владимира Журавлёва – задержали во время съёмок голливудского фильма.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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