Суд по подрыву газопроводов «Северный поток» может охладить желание Германии поддерживать Украину на пути в Евросоюз и НАТО. Об этом пишет британское издание UnHerd.

Первый судебный процесс по этому делу начнётся 26 октября в Гамбурге. В ходе слушаний могут всплыть неудобные детали — например, кто отдал приказ о взрывах и знал ли об этом лично Владимир Зеленский. Автор напоминает, что эта атака погрузила Германию в затяжной энергетический кризис. И если в суде вскроются новые факты, Берлин может неохотно поддерживать членство Киева в Евросоюзе и НАТО.

В материале также подчёркивается, что Украина совершила диверсию против критически важной инфраструктуры страны-союзника, и Зеленский несёт ответственность за действия своих военных и разведки.

Ранее генпрокуратура Германии предъявила обвинения украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве «Северных потоков». По данным следствия, в 2022 году он был офицером ВСУ и вместе с другими военными разработал план диверсии по поручению украинских властей. Кузнецов руководил группой, в которую входили водолазы, шкипер и взрывник. Ещё одного подозреваемого в подрыве «Севпотоков» – украинца Владимира Журавлёва – задержали во время съёмок голливудского фильма.