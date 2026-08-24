Мирошник высмеял попытку Зеленского откреститься от «Северных потоков»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник с иронией отреагировал на заявление Владимира Зеленского о непричастности Украины к подрыву «Северного потока — 2». Дипломат напомнил о украинских гражданах, которые фигурируют в немецком расследовании диверсии.

«Просто "какие-то украинские граждане, с ведома каких-то украинских высоких чиновников" организовали подрыв, а потом какие-то украинские дипломаты прятали подозреваемого от немецкого следствия… Какое уж тут "официальное участие"», — написал Мирошник в Telegram.

Так он ответил на слова Зеленского, который накануне заявил, что Украина официально никогда не участвовала ни в одной операции, связанной с подрывом «Северного потока — 2». По его словам, Киев обсуждал эту тему с немецкой стороной и готов помогать расследованию.

Между тем немецкие следователи продолжают расследование взрывов на газопроводах. 19 августа в хорватской Пуле был задержан гражданин Украины Владимир З. Федеральная прокуратура Германии подозревает его в том, что он входил в группу, установившую взрывчатку на трубопроводах в сентябре 2022 года.

По версии германского следствия, участники группы вышли из Ростока на арендованной по поддельным документам яхте, после чего водолазы заложили взрывные устройства возле острова Борнхольм. Вину подозреваемых должен установить суд.