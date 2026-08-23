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Регион
23 августа, 18:57

Хата с краю, ничего не знаю: Зеленский открещивается от диверсии на «Северных потоках»

Зеленский отрицает причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский заявил, что Украина официально не участвовала в операции по подрыву газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По словам Зеленского, Киев обсуждал ситуацию с немецкой стороной и передавал, что украинские власти якобы не имеют отношения к подготовке и проведению операции.

«Украина официально никогда не принимала участия ни в какой операции, касающейся подрыва "Северного потока-2"», — сказал он.

Зеленский отметил, что расследование продолжается, в нём фигурируют обвинения и свидетели. Украинская сторона, по его словам, готова сотрудничать с партнёрами в рамках следственных действий.

Ответ Киеву: Берлин пообещал судить виновных в подрыве «Северных потоков» без оглядки на гражданство
Ответ Киеву: Берлин пообещал судить виновных в подрыве «Северных потоков» без оглядки на гражданство

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германии не следует привлекать к суду подозреваемых в подрыве «Северных потоков». В беседе с журналистами он подчеркнул, что Варшава всегда выступала против «Северного потока 2», и его позиция по этому вопросу не изменилась. Туск также отметил, что стыдиться должны те, кто строил трубопровод, а не те, кто вывел его из строя.

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Юрий Лысенко
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