Хата с краю, ничего не знаю: Зеленский открещивается от диверсии на «Северных потоках»

Владимир Зеленский заявил, что Украина официально не участвовала в операции по подрыву газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По словам Зеленского, Киев обсуждал ситуацию с немецкой стороной и передавал, что украинские власти якобы не имеют отношения к подготовке и проведению операции.

«Украина официально никогда не принимала участия ни в какой операции, касающейся подрыва "Северного потока-2"», — сказал он.

Зеленский отметил, что расследование продолжается, в нём фигурируют обвинения и свидетели. Украинская сторона, по его словам, готова сотрудничать с партнёрами в рамках следственных действий.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германии не следует привлекать к суду подозреваемых в подрыве «Северных потоков». В беседе с журналистами он подчеркнул, что Варшава всегда выступала против «Северного потока 2», и его позиция по этому вопросу не изменилась. Туск также отметил, что стыдиться должны те, кто строил трубопровод, а не те, кто вывел его из строя.