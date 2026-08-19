Дважды уходил от следствия: Что известно об украинце Владимире З., которого задержали за подрыв СП-2

Немецкое издание Der Spiegel раскрыло детали о втором украинце, которого задержали за подрыв «Северных потоков». Информацию журналистам предоставили источники в службах безопасности.

Речь идёт о водолазе по имени Владимир. По данным газеты, сегодня рано утром его задержали в хорватском курортном городе Пула.

Отмечается, что ранее фигурант дважды уходил от передачи немецким следователям. Летом 2024 года он находился в Польше, но после попытки задержания по европейскому ордеру выехал да Украину. Границу он пересёк на автомобиле, принадлежащем украинскому военному атташе в Варшаве.

Позднее Владимир вновь оказался в Польше. В сентябре 2025 года его там задержали, однако суд отказал в экстрадиции в Германию. Инстанция посчитала газопроводы «законной военной целью», после чего мужчину освободили.

Согласно версии немецких следователей, в операции участвовали несколько водолазов и украинских военнослужащих. Предполагается, что они арендовали парусную яхту в Варнемюнде, вышли в Балтийское море и установили взрывные устройства.

Напомним, что в августе прошлого года в Италии задержали украинца Сергея Кузнецова по делу о подрыве «Северных потоков». В ноябре он был экстрадирован в Германию, где сейчас содержится в следственном изоляторе Гамбурга в камере для особо опасных преступников. По версии Генпрокуратуры ФРГ, он руководил группой из семи диверсантов, которые заложили взрывчатку с борта яхты «Андромеда». В июле 2026 года ему предъявили обвинения в нападении на гражданскую энергоинфраструктуру, что квалифицируется как военное преступление. Следствие полагает, что операция готовилась по заказу украинских государственных структур, а в разговорах под стражей Кузнецов упоминал о своей работе на СБУ и службе в ВСУ. Его защита в свою очередь заявляет о намерении полностью оспаривать обвинение.