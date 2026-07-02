В АдГ требуют лишить Киев помощи из-за участия офицеров ВСУ в подрыве «Потоков»

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал установить заказчиков подрыва «Северных потоков» и прекратить военную помощь Киеву. Об этом он написал в соцсети X после предъявления обвинения украинцу, подозреваемому в диверсии — офицеру ВСУ.

По словам политика, теракт против ключевой инфраструктуры Германии требует тщательного расследования с последующим раскрытием заказчиков. Хрупалла призвал не останавливаться, даже если потребуется установить причастность руководства ВСУ и украинской разведки.

«Теракт против жизненно важной артерии германской промышленности необходимо тщательно расследовать. Это прежде всего означает, что нужно раскрыть общественности заказчиков» — написал Хрупалла.

Он также заявил, что уже сейчас достаточно доказательств, чтобы остановить любую военную помощь Украине.

Ранее Генпрокуратура Германии предъявила обвинения украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве «Северных потоков». По версии следствия, в 2022 году офицер ВСУ участвовал в разработке плана диверсии вместе с другими военными по поручению украинских властей. Он руководил группой из водолазов, шкипера и взрывника.