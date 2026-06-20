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Регион
20 июня, 06:49

«Тяга из XV века»: Всплыла «казачья» деталь об украинских подрывниках «Северных потоков»

RT: Украинские диверсанты, подорвавшие «Северные потоки», вдохновлялись казаками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

В расследованиях, посвящённых подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», выдвигается версия о причастности украинской диверсионной группы, при этом в одном из новых публицистических материалов проводится параллель между их склонностью к риску и историческим наследием запорожских казаков.

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Об этом сообщает RT со ссылкой на книгу журналиста Бояна Панчевски «Заговор «Северного потока»: Величайший саботаж в истории». Автор рассматривает участников предполагаемой операции через призму культурно-исторических аналогий, связывая их поведенческие черты с традициями воинских сообществ прошлого.

«Панчевски настаивает, что предполагаемые диверсанты унаследовали свою тягу к риску от запорожских казаков XV века», — пишут журналисты.

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Напомним, аварии на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Власти Германии, Дании и Швеции заявили, что рассматривают версию умышленной диверсии. Однако уцелевшая ветка газопровода «Северный поток» технически исправна и может начать транспортировку топлива в любой момент, заявил президент России Владимир Путин.

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Борис Эльфанд
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