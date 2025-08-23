Мессенджер MAX
23 августа, 12:54

ARD: На Северном потоке-2 было заложено не менее четырёх бомб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были заложены не менее четырёх взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на ордер на арест украинца Сергея Кузнецова, задержанного в Италии по подозрению в причастности к диверсии.

«На глубине примерно 70–80 метров было размещено не менее четырёх взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое», — говорится в материале.

По данным СМИ, взрывные устройства содержали смесь гексогена и октогена и, предположительно, были оснащены взрывателями замедленного действия. Следователи ФРГ сообщили, что 22 сентября подозреваемый сошёл с парусной яхты «Андромеда» в порту Вик, где его встретил водитель и доставил обратно на Украину. Остальные члены группы затем вернулись к месту аренды яхты в районе Хох-Дюне недалеко от Варнемюнде.

Ранее украинский гражданин Сергей Кузнецов, подозреваемый в организации взрывов на газопроводах «Северный поток», продемонстрировал на судебном заседании в Италии жест с тремя поднятыми пальцами, символизирующий национальную принадлежность или победу.

Милена Скрипальщикова
