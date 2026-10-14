Суд Гамбурга назначил заседания по делу о подрыве «Северных потоков»

Ганзейский высший земельный суд Гамбурга определил график рассмотрения дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на ближайшие месяцы. Помимо 16 заседаний, назначенных на октябрь—декабрь 2026 года, суд предусмотрел ещё восемь дней слушаний в январе 2027-го. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый по делу — гражданин Украины Сергей Кузнецов — предстанет перед судом 14 октября. В этот день слушание начнётся в 11:00, в остальные дни разбирательство запланировано с 9:30 до 16:00. Последнее заседание в нынешнем расписании назначено на 17 декабря.

К рассмотрению обвинения суд перешёл после определения от 2 сентября. В нём коллегия указала на достаточные основания подозревать мужчину в соучастии в военном преступлении — нападении на гражданские объекты с использованием запрещённых методов ведения войны. Ему также вменяют причинение взрыва, разрушение сооружений и нарушение работы общественно значимых объектов.

Слушания предусмотрены и на февраль 2027 года: суд рассчитывает проводить их два дня в неделю. Однако даты на январь и февраль ещё не согласованы с участниками процесса.

Ранее суд Гамбурга отказал компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в участии в процессе по делу о подрыве «Северных потоков» в качестве потерпевших. Соответствующие постановления третья уголовная коллегия вынесла 30 сентября. Операторы просили присоединить их заявления к делу № 3 St 2/26, однако суд отклонил обе заявки. Взрывы повредили «Северный поток» и «Северный поток — 2» 26 сентября 2022 года. Оператор называл разрушения беспрецедентными и заявлял, что оценить сроки восстановления газопроводов невозможно.