Москва выражает надежду, что судебные слушания по делу о подрывах «Северных потоков» завершатся объективно и справделиво — будут названы заказчики террористического акта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая об ожиданиях Кремля от предстоящего суда.

«[Ожидамем] объективности, объявления вердикта. И ожидаем, конечно, что будут названы, собственно, исполнители вместе с заказчиками. Это было бы очень важно. Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, кто это на самом деле», — сказал представитель Кремля.

Напомним, взрывы повредили «Северный поток» и «Северный поток — 2» 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция рассматривали случившееся как преднамеренную диверсию. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва неоднократно запрашивала материалы расследования, но так их и не получила. Высший земельный суд Гамбурга отказал компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в участии в процессе по делу о подрыве «Северных потоков» в качестве потерпевших. До 17 декабря суд планирует провести 16 слушаний, затем процесс продолжится в январе и феврале 2027 года. Первое заседание назначено на 14 октября.