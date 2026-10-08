«Сначала политика, потом деньги»: Политолог выступил против инвестиций США в «Северные потоки»

Привлекать американских инвесторов к восстановлению «Северных потоков» недопустимо, пока Москва и Вашингтон не урегулировали политические разногласия. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, усомнившийся в перспективах совместных энергетических проектов.

Эксперт считает, что экономическое сотрудничество невозможно отделить от нынешнего состояния отношений России с западными странами. Особенно серьёзным препятствием он назвал продолжающиеся поставки американского оружия Украине. В таких условиях переговоры об инвестициях в газовую инфраструктуру политолог считает преждевременными.

По мнению Ордуханяна, до достижения политического урегулирования любые попытки договориться о крупных вложениях обречены на неудачу.

В подтверждение своей позиции Ордуханян напомнил об опыте советской дипломатии 1970-х годов. Тогда крупные энергетические соглашения с Западной Европой заключались уже после начала политической разрядки. В качестве примера специалист привёл договорённости по схеме «газ — трубы», достигнутые на фоне сближения СССР и западных государств.

Американист подчеркнул, что сначала необходимо создать благоприятные условия на межгосударственном уровне, а уже затем переходить к масштабным коммерческим договорённостям. Именно такой последовательности, по его убеждению, следует придерживаться и сейчас.