«Северный поток» снова обсуждают: Россия и США заговорили об американском инвесторе

Россия и США могли обсуждать привлечение американского инвестора к газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства, переговоры проводили высокопоставленные российские и американские чиновники. Речь шла о возможном участии инвестора из США в проектах газопроводов, по которым ранее российский газ поставлялся в Европу.

«Высокопоставленные российские и американские чиновники... провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора к проекту газопроводов «Северный поток», — говорится в публикации Reuters.

Источники агентства утверждают, что тема остаётся на повестке. При этом неназванный представитель Белого дома заявил Reuters, что «в последнее время обсуждений по газопроводам «Северный поток» не было».

«Северный поток» уже становился предметом обсуждений в контексте возможного восстановления газовых поставок из России в Европу. Ранее Life.ru сообщал, что в США обсуждали возможность восстановления работы повреждённых газопроводов и возвращения российского газа на европейский рынок.