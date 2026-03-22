Три здания в Риме обрушились после взрыва газа
В Риме три здания сильно пострадали и частично обвалились после произошедшего взрыва газа. Более 60 человек были вынуждены эвакуироваться. О случившемся сообщает издание Il Messaggero. Спасатели продолжают работать на месте ЧП — идёт разбор завалов.
Известно, что как минимум два человека получили травмы, их госпитализировали. К месту прибыла полиция, ведётся расследование и установление обстоятельств прогремевшего взрыва.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле в районе Фатих обрушились два здания, предварительной причиной называется взрыв бытового газа. Спасатели вызволили из-под завалов восьмерых пострадавших.
