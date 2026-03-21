Женщина и двое детей пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

В селении Троицкое Сунженского района Ингушетии произошёл взрыв газовоздушной смеси в частном домовладении. В результате происшествия пострадали три человека, об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы в 02:40 по московскому времени. Пострадавшие — женщина и двое несовершеннолетних детей — оперативно доставлены в медицинские учреждения. Информация о характере и степени тяжести полученных травм уточняется.

«Исполняющий обязанности прокурора Республики Ингушетия Темур Воробьёв организовал проверку по сообщению о взрыве газовоздушной смеси», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ходе проверки будут установлены точные обстоятельства и причины случившегося. Особое внимание будет уделено соблюдению законодательства о безопасном использовании и содержании газового оборудования в жилом секторе.

Ранее в городе Россошь Воронежской области произошёл взрыв бытового газа в многоэтажном доме, в результате которого погибла 84-летняя женщина. Повреждены не менее восьми квартир, жильцы на время следствия переехали к родственникам, возбуждено уголовное дело, проводится проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.