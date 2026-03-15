15 марта, 08:25

Взрыв газа в многоэтажке под Воронежем: погибла женщина, повреждено 8 квартир

Обложка © VK / Это Россошь, Dетка

В городе Россошь Воронежской области произошёл взрыв бытового газа в многоэтажном доме, в результате ЧП погибла женщина. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. Выясняются причины трагедии, ведётся проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Взрыв газа в Россоши. Фото © VK / Россошанская районная газета «За изобилие»

«14 марта 2026 года в одном из многоквартирных домов на площади Октябрьской города Россошь произошёл хлопок газовоздушной смеси. Погибла женщина. Для выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия выезжал представитель Россошанской межрайонной прокуратуры», — сказано в тексте.

Погибшей было 84 года. В результате взрыва повреждено как минимум восемь квартир. Жители многоэтажки на время работы следствия переехали к родственникам. Возбуждено уголовное дело.

Щит для квартиры за копейки: Пять гаджетов, которые предотвратят потоп, взрыв газа и пожар

Ранее в подмосковном посёлке Икша произошёл хлопок бытового газа в жилом доме. В результате начался пожар. По последним данным, пострадали три человека.

