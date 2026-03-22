В Стамбуле два дома рухнули из-за взрыва газа, есть пострадавшие

В Стамбуле в районе Фатих обрушились два здания, предварительной причиной называется взрыв бытового газа. Об этом сообщает телеканал TRT. Сейчас на месте работают спасатели и волонтёры. Пострадавших достают из-под завалов.

На данный момент удалось спасти двух человек, их передали врачам. Предположительно, под обломками могут находиться ещё двое. Здания были малоэтажными из лёгких конструкций. Полиция начала расследование по выяснению точных причин ЧП.

Ранее в селении Троицкое Сунженского района Ингушетии произошёл взрыв газовоздушной смеси в частном домовладении. В результате происшествия пострадали три человека — женщина и двое несовершеннолетних детей. Их госпитализировали.