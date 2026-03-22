Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 10:42

В Стамбуле два дома рухнули из-за взрыва газа, есть пострадавшие

Обложка © Х / bavulhaber

Обложка © Х / bavulhaber

В Стамбуле в районе Фатих обрушились два здания, предварительной причиной называется взрыв бытового газа. Об этом сообщает телеканал TRT. Сейчас на месте работают спасатели и волонтёры. Пострадавших достают из-под завалов.

В Стамбуле обрушились два дома. Видео © Х / ntv

На данный момент удалось спасти двух человек, их передали врачам. Предположительно, под обломками могут находиться ещё двое. Здания были малоэтажными из лёгких конструкций. Полиция начала расследование по выяснению точных причин ЧП.

Щит для квартиры за копейки: Пять гаджетов, которые предотвратят потоп, взрыв газа и пожар

Ранее в селении Троицкое Сунженского района Ингушетии произошёл взрыв газовоздушной смеси в частном домовладении. В результате происшествия пострадали три человека — женщина и двое несовершеннолетних детей. Их госпитализировали.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Турция
  • Катастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar