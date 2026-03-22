В Стамбуле из-под завалов спасли восьмерых пострадавших при взрыве газа
Место обрушения из-за взрыва газа в Стамбуле.
В Стамбуле спасатели вызволили из-под завалов восьмерых пострадавших в результате обрушения нескольких зданий из-за взрыва бытового газа. Работа по поиску и спасению ещё одного человека продолжается. Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу выразил соболезнования пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления.
«Лечение восьми граждан, спасённых из-под завалов, продолжается в наших больницах. Медики продолжают работу на месте происшествия в координации с другими ведомствами», — заявил он.
Напомним, в Стамбуле в районе Фатих обрушились два здания, предварительной причиной называется взрыв бытового газа. Здания были малоэтажными из лёгких конструкций. Полиция начала расследование по выяснению точных причин ЧП.
