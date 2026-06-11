В Лондоне раскрыли, сколько лет может занять восстановление «Северного потока»

На восстановление повреждённого газопровода «Северный поток» может потребоваться около трёх лет. Такая оценка содержится в материалах разбирательства, которое рассматривает Высокий суд Лондона, с которыми ознакомился РБК.

Сроки возможного ремонта были представлены в рамках иска оператора Nord Stream AG к страховым компаниям. К обсуждению привлекли специалистов по инженерным вопросам с обеих сторон процесса. Согласно их расчётам, полный цикл работ способен растянуться на 36 месяцев. В этот период входят подготовка проекта, оформление необходимых согласований, поставка оборудования и непосредственно восстановительные мероприятия.

Разбирательство связано с повреждением газопровода в Балтийском море осенью 2022 года. Компания-оператор добивается выплаты страхового возмещения на сумму свыше 570 миллионов евро. Ответчиками выступают Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance. Их представители настаивают, что условия договоров не предусматривают компенсацию ущерба, если он стал следствием военных действий либо решений государственных структур.

Эксперты также оценили стоимость материалов для ремонта. По их мнению, приобретение семи километров новых труб в Китае обошлось бы примерно в 16,7 миллиона евро. При этом альтернативная схема с использованием части уже имеющихся конструкций и закупкой недостающего участка оценивается приблизительно в 20 миллионов евро. В ходе расчётов учитывалась цена газа на уровне 336 долларов за тысячу кубометров, хотя сейчас котировки в Европе заметно выше.

Аварии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. После инцидента власти Германии, Дании и Швеции заявили, что рассматривают версию умышленной диверсии. В Nord Stream AG тогда называли повреждения беспрецедентными и отмечали, что определить возможные сроки восстановления на тот момент было невозможно. В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва запрашивала сведения о ходе расследования, однако соответствующие материалы так и не были предоставлены. Между тем сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выступила с требованием к Украине выплатить Германии репарации из-за подрыва газопроводов.