Защита раскрыла возможный срок для украинца по делу о «Северных потоках»

Украинцу Сергею Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы в Германии по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такое наказание суд может назначить в случае признания его виновным по наиболее тяжкому пункту обвинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянского адвоката обвиняемого Николу Канестрини.

«По наиболее тяжкому обвинению — военному преступлению, предусмотренному параграфом 11 Кодекса международного уголовного права Германии, — законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — заявил защитник.

Канестрини уточнил, что речь идёт о возможном наказании, которое предусматривает немецкое законодательство. До вынесения судебного решения Кузнецов сохраняет статус обвиняемого и пользуется презумпцией невиновности.

Адвокаты украинца намерены оспаривать предъявленные обвинения как с фактической, так и с юридической стороны. В частности, защита указывает на возможное нарушение принципа специализации. Согласно этому правилу, государство не может привлекать выданного ему человека к ответственности по обвинениям, которые не входили в решение об экстрадиции.

Первое заседание по делу Кузнецова прошло в Высшем земельном суде Гамбурга. Следующие слушания назначили на 27 октября. По предварительному графику, разбирательство продолжится как минимум до 2027 года.

Немецкое следствие считает Кузнецова одним из организаторов подрыва газопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года. По версии обвинения, он координировал действия группы, которая использовала арендованную яхту для доставки взрывчатки к трубопроводам. Сам обвиняемый через адвокатов оспаривает причастность к диверсии.

Ранее сообщалось, что Сергея Кузнецова содержат в следственном изоляторе Гамбурга в условиях фактической изоляции. Его адвокат Никола Канестрини заявил, что немецкие власти не выполняют гарантии, которые предоставили Италии перед экстрадицией украинца. По словам защитника, условия содержания существенно отличаются от тех, которые ранее согласовали стороны. Немецкие адвокаты также сообщали, что Кузнецов проводит в камере около 23 часов в сутки и практически не общается с другими заключёнными. Защита уже подняла этот вопрос в суде и потребовала пересмотреть условия содержания обвиняемого.