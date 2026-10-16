Суд в Германии может закрыть дело украинца о подрыве «Северных потоков»

Высший земельный суд Гамбурга рассматривает ходатайство о полном прекращении уголовного дела против украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Если судьи поддержат требование адвокатов, разбирательство будет закрыто. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Я не могу с уверенностью спрогнозировать, когда сенат примет решение по этому ходатайству. Если сенат удовлетворит ходатайство, процесс будет прекращён», — заявила руководитель пресс-службы суда Марайке Франтцен.

Требование о прекращении дела адвокаты Кузнецова выдвинули 14 октября, в первый день судебного процесса. Защита сослалась на процессуальные препятствия, которые, по её мнению, делают дальнейшее рассмотрение обвинений невозможным.

Из-за поступившего ходатайства суд отложил утверждение графика ноябрьских слушаний. При этом следующее заседание по делу назначено на 27 октября. Когда именно судьи решат судьбу заявления защиты, пока неизвестно.

Сергея Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года, после чего экстрадировали в Германию. По версии немецкой прокуратуры, бывший украинский военнослужащий руководил группой, которая в сентябре 2022 года организовала взрывы на газопроводах в Балтийском море. Следствие утверждает, что операция проводилась по поручению украинских государственных структур. Киев свою причастность к диверсии отрицает.

Обвинение квалифицирует произошедшее в том числе как военное преступление — нападение на гражданские объекты. Адвокаты Кузнецова оспаривают эту трактовку и настаивают на прекращении производства.

Ранее Life.ru сообщал, что суд Гамбурга отказал операторам «Северных потоков» в участии в процессе в качестве потерпевших. Компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG добивались соответствующего статуса, однако судьи не нашли предусмотренных законом оснований для удовлетворения их заявлений. До этого оператор второго газопровода рассматривал возможность потребовать от Кузнецова компенсацию ущерба.

Также прокуратура Германии признала «Северные потоки» гражданскими объектами, подрыв которых может квалифицироваться как военное преступление. На первом заседании суда 14 октября федеральный прокурор Штефан Шмидт отверг доводы защиты Сергея Кузнецова о том, что газопроводы могли считаться законной военной целью. При этом адвокаты украинца заявили, что он не может полноценно защищаться в суде, поскольку связан обязательствами по неразглашению государственной тайны Украины. Сам обвиняемый от дачи показаний отказался.