АдГ направит запросы правительству ФРГ по делу о подрыве «Северных потоков»

Партия «Альтернатива для Германии» намерена добиться от правительства ФРГ разъяснений о действиях немецких ведомств после подрыва «Северных потоков». Депутаты хотят выяснить, какие сведения были в распоряжении властей, почему их не проверили и как спецслужбы обменивались информацией. Об этом член комитета бундестага по экономике и энергетике от АдГ Штеффен Котре рассказал газете «Известия».

Партия готовит запросы в правительство. Депутатов интересует не только ход следствия, но и то, как федеральные власти действовали после диверсии. Депутат Маттиас Моосдорф также настаивает на раскрытии всех обстоятельств подрыва. Он считает, что Берлин должен учитывать возможную причастность Киева, а поддержка украинского правительства в таком случае противоречила бы интересам Германии.

Моосдорф обратил внимание на смену версий о причастных к атаке. По его словам, сначала бывший канцлер Олаф Шольц допускал, что за подрывом могла стоять Россия, затем обсуждалась возможная роль Польши и США. Теперь депутат утверждает, что украинские власти могли знать о готовящейся диверсии и содействовать её проведению.

Напомним, суд Гамбурга определил график рассмотрения дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на ближайшие месяцы. Помимо 16 заседаний, назначенных на октябрь—декабрь 2026 года, суд предусмотрел ещё восемь дней слушаний в январе 2027-го. Федеральная прокуратура Германии заявила, что действия украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков», следует квалифицировать как военное преступление. Ему вменяют соучастие в атаке на гражданскую инфраструктуру, организацию взрывов, разрушение сооружений и нарушение работы общественно значимых объектов.