Прокуратура ФРГ признала «Северные потоки» гражданскими объектами

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» не являлись законными военными целями, поэтому их подрыв может квалифицироваться как военное преступление. Такую позицию озвучил федеральный прокурор Германии Штефан Шмидт по итогам первого заседания суда в Гамбурге по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в организации диверсии.

Представитель обвинения подчеркнул, что трубопроводы предназначались для поставок природного газа Германии и другим странам Западной Европы. По его словам, именно гражданское назначение инфраструктуры исключает возможность считать её законной целью военного нападения.

Таким образом, прокуратура отвергла аргументы адвокатов Кузнецова, которые пытаются представить подрыв газопроводов как допустимое действие в условиях вооружённого конфликта. Защита утверждает, что Россия использовала поставки газа в качестве инструмента политического и экономического давления, а сами трубопроводы имели стратегическое значение.

Первое заседание Высшего земельного суда Гамбурга состоялось 14 октября и продолжалось более двух часов. Прокуратура огласила обвинительное заключение, после чего адвокаты потребовали прекратить разбирательство. Сам Кузнецов воспользовался правом не давать показания.

Адвокат подсудимого Йес Майер-Локамп объяснил позицию защиты тем, что его клиент связан обязательствами о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну Украины. По словам юриста, это мешает Кузнецову полноценно защищаться в немецком суде.

По версии немецкой прокуратуры, Кузнецов в 2022 году руководил группой, в которую входили водолазы, шкипер и специалист по взрывчатке. Следствие считает, что диверсанты действовали по поручению украинских государственных структур, а взрывные устройства доставили к газопроводам на арендованной яхте.

Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года, после чего экстрадировали в Германию. Ему предъявлены обвинения, в частности, в организации взрывов, повреждении инфраструктуры и соучастии в военном преступлении. Киев отрицает причастность к диверсии, а виновность подсудимого ещё предстоит установить суду.

Ранее Life.ru сообщал, что немецкая прокуратура на первом заседании суда назвала подрыв «Северных потоков» военным преступлением. По версии обвинения, Сергей Кузнецов участвовал в подготовке диверсии, будучи офицером украинской армии, и действовал с ведома государственных структур Украины. В ведомстве считают, что организаторы атаки сознательно повредили гражданскую инфраструктуру, обеспечивавшую поставки газа в Европу.