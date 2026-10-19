Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» держат в изоляции в СИЗО Гамбурга

Обвиняемый в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» украинец Сергей Кузнецов содержится в следственном изоляторе Гамбурга в условиях, близких к одиночному заключению. По словам его итальянского адвоката Николы Канестрини, немецкие власти не соблюдают гарантии, которые предоставили Италии перед экстрадицией подозреваемого. Об этом защитник рассказал РИА «Новости».

«Он содержится в следственном изоляторе Гамбурга в условиях фактической изоляции, которые существенно отличаются от тех, соблюдение которых Германия гарантировала итальянским судьям перед его передачей», — утверждает Канестрини.

По информации адвоката, вопрос уже поднимался в ходе судебного разбирательства. Немецкие защитники Кузнецова добиваются пересмотра условий его содержания, а сам Канестрини уведомил о предполагаемых нарушениях Министерство юстиции Италии.

Ранее немецкие адвокаты также жаловались, что Кузнецов проводит в камере около 23 часов в сутки и практически лишён возможности общаться с другими людьми. Эти претензии прозвучали 14 октября во время первого заседания суда в Гамбурге. Следующее заседание назначено на 27 октября. Рассмотрение дела продолжится как минимум до начала 2027 года.