Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году, по версии немецкой прокуратуры, был организован при участии государственных структур Украины. Следствие считает, что один из предполагаемых руководителей диверсии, бывший украинский офицер Сергей Кузнецов, действовал по их поручению. Об этом сообщает Reuters по итогам начала судебного процесса в Гамбурге.

Немецкие прокуроры полагают, что Кузнецов руководил группой, в которую входили украинские военнослужащие, водолазы и специалист по взрывчатке. По версии обвинения, операция проводилась в интересах неустановленных украинских государственных структур.

Следствие утверждает, что участники группы прибыли к месту диверсии на арендованной яхте «Андромеда». В сентябре 2022 года они якобы установили взрывные устройства с таймерами на дне Балтийского моря неподалёку от датского острова Борнхольм. В результате взрывов были повреждены три из четырёх ниток газопроводов.

Кузнецову предъявлены обвинения в организации взрыва, разрушении инфраструктуры и причастности к военному преступлению. Прокуратура ФРГ считает, что нападение на гражданские энергетические объекты нарушает нормы международного гуманитарного права.

Защита украинца отвергает обвинения. Адвокаты настаивают, что их подзащитный не участвовал в диверсии, а также оспаривают правовую квалификацию предполагаемой операции. Сам Кузнецов отрицает причастность к взрывам.

Киев также продолжает отрицать участие в уничтожении газопроводов. Судебное разбирательство началось 14 октября в Гамбурге, а рассмотрение дела, согласно опубликованному графику, продлится до 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль потребовал установить заказчиков подрыва «Северных потоков». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность раскрытия имён организаторов диверсии. При этом он напомнил, что Москва неоднократно запрашивала материалы расследования, но не получила их.