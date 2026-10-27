Дизель набирает обороты: НПЗ нарастили выпуск после договорённостей Путина и Трампа

Российские нефтеперерабатывающие заводы увеличили суточный выпуск дизельного топлива почти до 180 тысяч тонн после смягчения экспортных ограничений. В первой половине октября предприятия производили около 160 тысяч тонн в день, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Рост производства начался после предоставления нефтяным компаниям новых экспортных квот в середине октября. До этого предприятия были вынуждены сокращать переработку из-за ограничений на зарубежные поставки. Ещё в сентябре российские НПЗ выпускали около 175 тысяч тонн дизеля ежедневно, однако в начале октября показатель заметно снизился.

Теперь у производителей вновь появились возможности для экспорта. По оценкам собеседников агентства, внутреннее потребление дизеля в октябре составляет примерно 140 тысяч тонн в сутки. Спрос традиционно сокращается после завершения уборочной кампании и летнего сезона автомобильных перевозок.

При нынешних темпах производства экспортный потенциал может превышать миллион тонн в месяц. Из этого объёма от 200 до 300 тысяч тонн, предположительно, потребуется соседним государствам, получающим российское топливо по межправительственным соглашениям.

При этом, как ожидают источники Reuters, правительство сохранит действующий механизм ограничений и продолжит регулировать экспорт отдельными квотами. Такой подход позволит корректировать зарубежные поставки в зависимости от объёмов производства и потребностей внутреннего рынка.

Наращивание выпуска связано с договорённостями Владимира Путина и Дональда Трампа от 9 октября о возобновлении поставок российского дизеля в США и другие страны. Вашингтон временно смягчил соответствующие санкции, а Москва разрешила частичный экспорт нефтепродуктов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия готова поставлять американским покупателям необходимые объёмы дизеля в пределах экспортных возможностей страны. Вице-премьер Александр Новак 25 октября подчеркнул, что поставки за рубеж не должны затрагивать потребности российского рынка. По его оценке, после объявления договорённостей с США мировые цены на дизельное топливо снизились примерно на 5–6%.