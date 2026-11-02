Жителям Кстовского района Нижнего Новгорода придётся скорректировать планы на начало рабочей недели: 2 ноября местные школы и детские сады работать не будут. Власти решили дать зданиям дополнительное время, чтобы они успели прогреться после коммунальных неполадок. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам градоначальника, за теплоснабжение района отвечает компания «Т Плюс», специалисты которой продолжают восстанавливать штатную работу системы. Во время запуска оборудования накануне обнаружили утечку теплоносителя. К моменту публикации сообщения её уже удалось устранить, однако температурный режим в помещениях пока не успел прийти в норму.

«Пока помещения прогреваются, приняли решение сделать 2 ноября в детских садах и школах Кстовского района выходным днём», — написал Шалабаев.

Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. Коммунальные службы продолжают работу, чтобы вернуть теплоснабжение к нормативным показателям.

Напомним, в воскресенье Кстовский район оказался под массированной атакой беспилотников. Повреждения получили промышленное предприятие и объект коммунальной инфраструктуры. Ранее городские власти предупреждали жителей о возможных перебоях с электричеством, горячей водой и отоплением на отдельных участках сетей.

Ранее Life.ru писал, что масштабное отключение электричества оставило без света более 276 тысяч абонентов в Донецке. Обесточенными оказались 1890 трансформаторных подстанций, причём перебои затронули все районы города. Энергетики приступили к восстановлению подачи электричества, однако сроки полного возвращения света потребителям не назывались.