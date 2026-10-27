В Севастополе сняли ограничения на электроснабжение

Распоряжение действует до следующей команды об ограничении подачи электричества. После восстановления электроснабжения жителям рекомендуют включать бытовую технику постепенно. Если одновременно подключить большое количество приборов, нагрузка на сеть резко возрастёт, что может привести к перегрузкам и повторным авариям.

Напомним, 24 октября Севастополь остался без света после ночной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. По словам губернатора Михаила Развожаева, удар был нанесён по объектам за пределами города, однако последствия затронули его энергоснабжение. В результате возникли перебои со связью, водоснабжением и работой общественного транспорта. В городе работало около 40% базовых станций, а движение троллейбусов было временно остановлено.