Киевляне рассказывают о нехватке воды, отключениях света и перебоях в работе транспорта. Некоторые семьи с детьми собираются покинуть город перед зимой. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на знакомых журналистки, ранее переехавшей из Киева в Россию.

По словам одной из собеседниц, людям приходится запасать воду, подниматься с канистрами по лестницам и подстраивать домашние дела под график электроснабжения.

«У нас сейчас пол Киева практически без воды, или вода поступает очень ограниченно», — рассказала женщина.

Другая жительница описала трудности с поездками на левый берег Днепра: метро работает с перебоями, а автобусы переполнены. Горожане стараются зарядить телефоны и нагреть бойлеры, пока есть электричество.

С приближением холодов некоторые родители решают увезти детей. По словам знакомой автора, из одной группы детского сада за месяц забирают по пять-шесть воспитанников. Однако люди, связанные работой и жильём, зачастую остаются в столице.

Собеседники издания также говорят об усталости от конфликта, опасениях из-за мобилизации и нежелании открыто спорить с властями. Некоторые из них выступают за переговоры и обсуждение нейтрального статуса страны.

Одна из киевлянок призналась, что уезжать не планирует, хотя из-за отсутствия электричества порой вынуждена подниматься на девятый этаж пешком. Теперь, по её словам, остаётся лишь ждать перемен.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке Киева к тяжёлой зиме на фоне перебоев с электричеством и водой. По данным The Wall Street Journal, часть жителей рассматривает временный переезд, а число объявлений о сдаче квартир в столице с августа выросло на 66%.