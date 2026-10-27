Громкий прилёт в Киеве: Разбит Южный мост, служивший хабом для военных поставок ВСУ

Российские войска нанесли результативный удар по критически важному объекту транспортной инфраструктуры в украинской столице, нарушив ключевые маршруты военной логистики противника. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

Целью высокоточного огневого воздействия стал Южный автожелезнодорожный мост, пролегающий через реку Днепр в Киеве. По информации оборонного ведомства, эта комбинированная переправа на регулярной основе эксплуатировалась для сквозного транзита военных эшелонов, бронетехники и материально-технических средств, направляемых в зону боевых действий. В результате атаки транспортное сообщение по стратегической артерии было нарушено, что существенно осложнило переброску резервов и снабжение подразделений ВСУ.

Как сообщалось, российские войска в ходе массированного удара по Киеву поразили Южный мост через Днепр, который использовался для перевозки военных грузов. Переправа попадает под удары ВС РФ уже не первый раз.