Кличко сообщил о попадании в Южный мост Киева

Ранее в Киеве прогремели взрывы на фоне сообщений о ракетной атаке и приближении беспилотников. Мониторинговые ресурсы утверждают, что сначала в направлении города направили баллистические ракеты, после чего появилась информация о беспилотниках. Среди предполагаемых целей называют киевские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. При этом подтверждённых сведений о попаданиях по этим объектам пока нет.