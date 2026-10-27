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Опубликовано 27 октября, 06:48

Кличко сообщил о попадании в Южный мост Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skynight87

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skynight87

В Киеве зафиксировали попадание в Южный мост. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Попадание в Южный мост. На нём также повреждена инфраструктура метрополитена», — пишет градоправитель.

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Ранее в Киеве прогремели взрывы на фоне сообщений о ракетной атаке и приближении беспилотников. Мониторинговые ресурсы утверждают, что сначала в направлении города направили баллистические ракеты, после чего появилась информация о беспилотниках. Среди предполагаемых целей называют киевские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. При этом подтверждённых сведений о попаданиях по этим объектам пока нет.

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Тимур Хингеев
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