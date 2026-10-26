В Киеве прогремела серия мощных взрывов, под атакой оказались две ТЭЦ

В Киеве прогремели взрывы на фоне сообщений о ракетной атаке и приближении беспилотников. Украинские СМИ и мониторинговые каналы сообщают о возможных ударах по объектам энергетической инфраструктуры города.

По предварительным данным, в украинской столице слышали несколько взрывов. Местные жители также рассказали о вспышках. Мониторинговые ресурсы утверждают, что сначала в направлении города направили баллистические ракеты, после чего появилась информация о беспилотниках.

Среди предполагаемых целей называют киевские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. При этом подтверждённых сведений о попаданиях по этим объектам пока нет. Характер возможных повреждений остаётся неизвестным.

Ранее Минобороны России отчиталось об ударах по местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников дальнего действия ВСУ. По информации ведомства, российские военные также атаковали предприятия оборонной промышленности Украины, цеха по производству вооружений и склады боеприпасов. Кроме того, министерство заявило об ударах по энергетической и транспортной инфраструктуре, которую использовали украинские подразделения. В операции, согласно сводке, участвовали авиация, ракетные войска, артиллерия и расчёты беспилотников. Всего за сутки Минобороны сообщило о поражении целей в 151 районе, включая пункты временного размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников.