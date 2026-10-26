Российские войска за минувшие сутки поразили места хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников дальнего действия ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке ведомства, удары также пришлись по предприятиям украинской военной промышленности, производственным цехам и складам боеприпасов. Среди целей оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным министерства, использовались украинской армией.

Для ударов российские войска задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Кроме того, Минобороны сообщило о поражении пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего за сутки, по информации ведомства, удары были нанесены по целям в 151 районе.

Ранее Life.ru рассказывал об уничтожении около 200 пунктов управления украинскими беспилотниками в боях за Доброполье. По данным Минобороны, удары наносили подразделения 61-й и 177-й бригад морской пехоты группировки войск «Центр». Военные также отчитались о поражении более 20 складов боеприпасов и крупных хранилищ продовольствия.

До этого Life.ru сообщал об уничтожении шести ретрансляторов связи на Добропольском направлении. Как утверждали в оборонном ведомстве, после ударов украинские подразделения на этом участке лишились возможности координировать действия передовых сил.