В Хмельницкой области ввели аварийные отключения света после ударов ВС РФ

В Каменец-Подольском районе Украины после удара по энергетическому объекту отключилось электричество. Об этом сообщило украинское издание «РБК-Украина».

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Сроки возвращения света жителям района пока не определены.

Ранее более 500 тысяч жителей Украины остались без электричества после ночных и утренних повреждений энергетических объектов. Такие данные привело украинское Минэнерго в сводке, связав перебои с российскими атаками. Новые повреждения затронули энергообъекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровненской областях.