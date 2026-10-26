Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 06:44

В Хмельницкой области ввели аварийные отключения света после ударов ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

В Каменец-Подольском районе Украины после удара по энергетическому объекту отключилось электричество. Об этом сообщило украинское издание «РБК-Украина».

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Сроки возвращения света жителям района пока не определены.

У украинцев массово взрываются бесперебойники для Wi-Fi в квартирах
У украинцев массово взрываются бесперебойники для Wi-Fi в квартирах

Ранее более 500 тысяч жителей Украины остались без электричества после ночных и утренних повреждений энергетических объектов. Такие данные привело украинское Минэнерго в сводке, связав перебои с российскими атаками. Новые повреждения затронули энергообъекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровненской областях.

Больше новостей о ситуации на Украине и работе энергетической инфраструктуры — в разделе СВО на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar