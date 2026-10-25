У украинцев массово взрываются бесперебойники для Wi-Fi в квартирах

На Украине участились жалобы на взрывы источников бесперебойного питания, которые жители массово скупают для работы Wi-Fi-роутеров во время отключений электричества. По данным SHOT, владельцы сообщили о десятках подобных случаев, причём некоторые устройства загорались посреди ночи.

Одна из украинок рассказала, что бесперебойник взорвался, пока она спала. В квартире начался пожар, в результате которого сгорела одежда. У другого пользователя взорвалась одна из четырёх батарей, практически полностью уничтожив устройство. По словам владельцев, перед поломкой приборы обычно сильно перегревались.

После подобных происшествий некоторые украинцы опасаются пользоваться бесперебойниками и предпочитают оставаться без интернета во время отключений света.

Ранее Life.ru сообщал, что генераторы и зарядные станции на Украине могут подорожать из-за введения НДС на зарубежные посылки. Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предупреждал, что дополнительные расходы на импортное оборудование ударят по гражданам, которые готовятся к зимним перебоям с электроснабжением. Соответствующий законопроект парламент одобрил в первом чтении ещё 16 сентября.