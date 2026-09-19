Генераторы и зарядные станции могут подорожать на Украине из-за нового НДС

Зарядные станции и генераторы на Украине могут подорожать после введения НДС на зарубежные посылки. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

По его словам, налог затронет импортные товары, которые граждане заказывают через почтовые отправления. Дополнительные расходы могут отразиться на конечной цене оборудования для подготовки к зиме.

«Конечно, это приведёт к подорожанию любого товара, поступающего из-за границы на Украину почтовыми отправлениями», — сказал Нагорняк.

Верховная рада 16 сентября поддержала в первом чтении законопроект об отмене льготы для посылок стоимостью до 150 евро. Документ предусматривает введение НДС на товары, заказанные через электронные площадки.

Нагорняк отметил, что законопроект несколько раз выносили на голосование. Его продвижение депутат связал с необходимостью получения Украиной внешнего финансирования.

«Только сейчас он был принят в первом чтении по той причине, что государственный бюджет нуждается во внешнем финансировании», — пояснил парламентарий.

Одобрение документа в первом чтении ещё не означает немедленного введения налога. Новые правила должны заработать после принятия закона и подготовки необходимых решений, причём не ранее 2027 года.

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