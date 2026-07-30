Забота о детях или циничный расчёт? Скандальный проект закона о порнобизнесе расколол Украину

На Украине разгорается скандал вокруг законопроекта № 15294. Документ, который формально направлен на усиление наказания за детскую порнографию, вызвал резкую критику со стороны женских правозащитных организаций. Активистки увидели в нём лазейку для легализации коммерческой порнографии.

Представители 110 общественных организаций уже подписали обращение к народным депутатам с требованием отклонить инициативу. По их мнению, положения об ужесточении ответственности за сексуальное насилие над детьми нужно выносить в отдельный закон, а не смешивать с вопросами регулирования взрослого порнобизнеса, сообщает «Центр развития демократии».

В центре подчеркнули, что текущая редакция документа вызывает серьёзные опасения. Общественницы настаивают, что декриминализация производства и распространения порнографических материалов для взрослых не должна проходить под видом борьбы за безопасность детей.

Авторы обращения требуют разделить эти две темы. Они считают, что иначе законопроект может привести к обратному эффекту и ослабить существующие механизмы защиты несовершеннолетних от эксплуатации. Судьба документа теперь зависит от того, прислушаются ли депутаты к голосу правозащитного сообщества.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект № 15294 о декриминализации добровольного создания и распространения материалов для взрослых, за который проголосовал 231 депутат. Инициатива предполагает, что съёмка, хранение и распространение такого контента между совершеннолетними по обоюдному согласию перестанут считаться уголовным преступлением.