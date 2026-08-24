Владимир Зеленский подписал закон о создании так называемого национального пантеона. Документ был подписан 22 августа, накануне Дня независимости Украины, сообщил Украинский институт национальной памяти.

Пантеон должен стать общенациональным мемориальным комплексом для «почётных перезахоронений», установки кенотафов и проведения государственных церемоний. Его планируют разместить на территории Киево-Печерской лавры.

По замыслу властей, комплекс не будет обычным кладбищем: речь идёт о нескольких десятках захоронений. Одно из ограничений касается срока после смерти: перенести останки в пантеон можно будет не ранее чем через 20 лет.

Там будут перезахоранивать людей, внёсших «исторически значимый вклад» в украинскую государственность. По задумке Киева, часть из них — это пособники Гитлера.

Напомним, что в перечень возможных для перезахоронения в Национальном пантеоне деятелей также входят Симон Петлюра, Павел Скоропадский и Андрей Мельник. А 15 августа в Киеве «встретили» останки основателя ОУН* Евгения Коновальца, которые доставили из Нидерландов. В присутствии Владимира Зеленского прошла церемония перезахоронение праха.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.