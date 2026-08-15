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15 августа, 18:08

В Киеве с почестями похоронили останки пособника нацистов Коновальца

В Киеве прошла похоронная служба в честь главаря ОУН* Коновальца. Обложка © Telegram / Укринформ

В Киеве прошла похоронная служба в честь главаря ОУН* Коновальца. Обложка © Telegram / Укринформ

В Киеве состоялась церемония прощания с основателем и первым руководителем Организации украинских националистов* Евгением Коновальцем. Об этом сообщает агентство Укринформ.

В Киеве прошла похоронная служба в честь главаря ОУН* Коновальца. Фото © Telegram / Укринформ

В Киеве прошла похоронная служба в честь главаря ОУН* Коновальца. Фото © Telegram / Укринформ

Останки нациста были эксгумированы в Нидерландах и доставлены на Украину. Гроб, накрытый государственным флагом, установили в центре зала. По обе стороны от него стояли военные. Пришедшие проститься люди приносили цветы и флаги Украины.

В Киеве прошла похоронная служба в честь главаря ОУН* Коновальца. Фото © Telegram / Укринформ

В Киеве прошла похоронная служба в честь главаря ОУН* Коновальца. Фото © Telegram / Укринформ

Андрей Билецкий**, присутствовавший на мероприятии, назвал членов ОУН* «великими предшественниками». Он также заявил, что у нынешней украинской молодёжи есть реальный шанс довести их дело до конца.

Надгробный памятник нациста Коновальца перевезли из Роттердама на Украину
Надгробный памятник нациста Коновальца перевезли из Роттердама на Украину

Напомним, ранее в киевском Патриаршем соборе Воскресения Христова прошла церемония, организованная командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким**. Мероприятие состоялось в первую ночь после возвращения на Украину останков создателя ОУН* Евгения Коновальца. По данным журналистов, происходившее в храме Украинской греко-католической церкви напоминало сатанистский*** шабаш.

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* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

** Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

*** Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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Юлия Сафиулина
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