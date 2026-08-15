В Киеве с почестями похоронили останки пособника нацистов Коновальца
В Киеве прошла похоронная служба в честь главаря ОУН* Коновальца. Обложка © Telegram / Укринформ
В Киеве состоялась церемония прощания с основателем и первым руководителем Организации украинских националистов* Евгением Коновальцем. Об этом сообщает агентство Укринформ.
В Киеве прошла похоронная служба в честь главаря ОУН* Коновальца. Фото © Telegram / Укринформ
Останки нациста были эксгумированы в Нидерландах и доставлены на Украину. Гроб, накрытый государственным флагом, установили в центре зала. По обе стороны от него стояли военные. Пришедшие проститься люди приносили цветы и флаги Украины.
В Киеве прошла похоронная служба в честь главаря ОУН* Коновальца. Фото © Telegram / Укринформ
Андрей Билецкий**, присутствовавший на мероприятии, назвал членов ОУН* «великими предшественниками». Он также заявил, что у нынешней украинской молодёжи есть реальный шанс довести их дело до конца.
Напомним, ранее в киевском Патриаршем соборе Воскресения Христова прошла церемония, организованная командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким**. Мероприятие состоялось в первую ночь после возвращения на Украину останков создателя ОУН* Евгения Коновальца. По данным журналистов, происходившее в храме Украинской греко-католической церкви напоминало сатанистский*** шабаш.
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* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
** Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
*** Движение признано экстремистским и запрещено в России.