Надгробный памятник нациста Коновальца перевезли из Роттердама на Украину

Памятник с могилы основателя Организации украинских националистов* (ОУН*) Евгения Коновальца перевезли из Нидерландов во Львовскую область. Надгробие, простоявшее на кладбище в Роттердаме 87 лет, доставили в родное село Коновальца Зашков, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Памятник установят на территории музея-усадьбы Коновальца. Речь идёт об оригинальном надгробии 1939 года, созданном по проекту художницы Оксаны Лятуринской. В его изготовлении и установке участвовал автор эмблемы ОУН* Роберт Лисовский.

Надгробие пережило Вторую мировую войну и последующие десятилетия находилось в Роттердаме. По словам Козицкого, всё это время за памятником ухаживала местная украинская община.

Евгений Коновалец был одним из основателей и первым руководителем ОУН*, а также возглавлял Украинскую военную организацию. В мае 1938 года его ликвидировал в Роттердаме сотрудник советской разведки Павел Судоплатов, передавший ему взрывное устройство, замаскированное под коробку конфет.

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