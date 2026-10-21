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Регион
Опубликовано 21 октября, 16:09

Взрывы, дым и проблемы со светом: На Украине сообщили об ударе по Приднепровской ТЭС

Приднепровская ТЭС могла попасть под удар в Днепропетровске

В Днепропетровске после серии мощных взрывов начались перебои с электроснабжением. Под удар могла попасть Приднепровская теплоэлектростанция, пишет украинское издание «Антикор».

Днём 21 октября жители города услышали около десяти взрывов. Воздушная тревога была объявлена примерно в 13:10, а вскоре над одним из районов появилось задымление.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил атаку на объект критической инфраструктуры, однако не уточнил его название. Информация о возможных пострадавших на тот момент выяснялась.

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Ранее на Украине уже сообщали о повреждениях крупных энергетических объектов. 14 октября, по данным Минобороны России, удары были нанесены по Харьковской ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭС. В российском ведомстве заявили, что станции обеспечивали энергией предприятия, связанные с украинским военно-промышленным комплексом.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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