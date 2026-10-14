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Опубликовано 14 октября, 09:13

Отрезали ток оборонке: Точечные прилёты по харьковским станциям оставили цеха ВСУ без энергии

ВС РФ поразили ТЭЦ-5 и Змиевскую ТЭС в Харьковской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Харьковском регионе зафиксировано результативное поражение двух ключевых генерирующих гигантов — ТЭЦ-5 (известной как «Харьковская») и Змиевской теплоэлектростанции. Информацию об успешной огневой работе подтвердили в оборонном ведомстве России.

Оба объекта выполняли роль энергетического фундамента для местной военной инфраструктуры:

• Харьковская ТЭЦ-5 служила безальтернативным источником энергоснабжения для мощностей военно-промышленного комплекса, расположенных как в самом областном центре, так и в его западных пригородах, где сосредоточены цеха по сборке и восстановлению техники;

• Змиевская ТЭС держала на себе обеспечение тыловых баз, логистических центров и позиций украинских формирований в юго-восточной части области.

Синхронный вывод из строя этих станций блокирует технологические процессы на оборонных предприятиях, парализует работу заводских станков и лишает подразделения противника стабильного электроснабжения в стратегически важном приграничном секторе. Лишение ВПК энергии последовательно подрывает возможности украинской группировки восстанавливать ресурсы непосредственно вблизи линии соприкосновения.

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Оксана Попова
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