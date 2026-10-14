Отрезали ток оборонке: Точечные прилёты по харьковским станциям оставили цеха ВСУ без энергии
ВС РФ поразили ТЭЦ-5 и Змиевскую ТЭС в Харьковской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В Харьковском регионе зафиксировано результативное поражение двух ключевых генерирующих гигантов — ТЭЦ-5 (известной как «Харьковская») и Змиевской теплоэлектростанции. Информацию об успешной огневой работе подтвердили в оборонном ведомстве России.
Оба объекта выполняли роль энергетического фундамента для местной военной инфраструктуры:
• Харьковская ТЭЦ-5 служила безальтернативным источником энергоснабжения для мощностей военно-промышленного комплекса, расположенных как в самом областном центре, так и в его западных пригородах, где сосредоточены цеха по сборке и восстановлению техники;
• Змиевская ТЭС держала на себе обеспечение тыловых баз, логистических центров и позиций украинских формирований в юго-восточной части области.
Синхронный вывод из строя этих станций блокирует технологические процессы на оборонных предприятиях, парализует работу заводских станков и лишает подразделения противника стабильного электроснабжения в стратегически важном приграничном секторе. Лишение ВПК энергии последовательно подрывает возможности украинской группировки восстанавливать ресурсы непосредственно вблизи линии соприкосновения.
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