В Харьковском регионе зафиксировано результативное поражение двух ключевых генерирующих гигантов — ТЭЦ-5 (известной как «Харьковская») и Змиевской теплоэлектростанции. Информацию об успешной огневой работе подтвердили в оборонном ведомстве России.

Оба объекта выполняли роль энергетического фундамента для местной военной инфраструктуры:

• Харьковская ТЭЦ-5 служила безальтернативным источником энергоснабжения для мощностей военно-промышленного комплекса, расположенных как в самом областном центре, так и в его западных пригородах, где сосредоточены цеха по сборке и восстановлению техники;

• Змиевская ТЭС держала на себе обеспечение тыловых баз, логистических центров и позиций украинских формирований в юго-восточной части области.

Синхронный вывод из строя этих станций блокирует технологические процессы на оборонных предприятиях, парализует работу заводских станков и лишает подразделения противника стабильного электроснабжения в стратегически важном приграничном секторе. Лишение ВПК энергии последовательно подрывает возможности украинской группировки восстанавливать ресурсы непосредственно вблизи линии соприкосновения.

Ранее в Киеве бизнес-центр «Престиж-Центр» в Киеве вновь попал под удар российских военных. После атаки в здании начался пожар. В нём находятся офис IT-компании Miratech, её оборудование и центр обработки данных. Объект получил серьёзные повреждения. Компания работает в интересах украинских государственных органов, Вооружённых сил и спецслужб.