Более полумиллиона украинцев остались без света из-за разрушения энергообъектов

Более 500 тысяч жителей Украины остались без электричества после ночных и утренних повреждений энергетических объектов. Такие данные привело украинское Минэнерго в сводке на 23 октября, связав перебои с российскими атаками.

По информации ведомства, новые повреждения затронули энергообъекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровненской областях. Аварийные бригады приступили к восстановлению там, где позволяет обстановка.

В Одесской и Тернопольской областях продолжают устранять последствия предыдущих атак. О новых отключениях Минэнерго также сообщило в Харьковской области и на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Из-за повреждений сетей в отдельных регионах действуют почасовые отключения для населения и ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В ведомстве объяснили эти меры необходимостью поддерживать устойчивость энергосистемы и предотвращать более масштабные аварии.

Ранее Life.ru рассказывал о введении стабилизационных графиков отключения света в Киеве. В опубликованном 6 октября сообщении от Минэнерго Украины предупреждается, что расписание может меняться в зависимости от состояния энергосистемы.