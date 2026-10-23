Более полумиллиона украинцев остались без света из-за разрушения энергообъектов
Обложка © ТАСС / Zuma
Более 500 тысяч жителей Украины остались без электричества после ночных и утренних повреждений энергетических объектов. Такие данные привело украинское Минэнерго в сводке на 23 октября, связав перебои с российскими атаками.
По информации ведомства, новые повреждения затронули энергообъекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровненской областях. Аварийные бригады приступили к восстановлению там, где позволяет обстановка.
В Одесской и Тернопольской областях продолжают устранять последствия предыдущих атак. О новых отключениях Минэнерго также сообщило в Харьковской области и на подконтрольной Киеву территории ДНР.
Из-за повреждений сетей в отдельных регионах действуют почасовые отключения для населения и ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В ведомстве объяснили эти меры необходимостью поддерживать устойчивость энергосистемы и предотвращать более масштабные аварии.
Ранее Life.ru рассказывал о введении стабилизационных графиков отключения света в Киеве. В опубликованном 6 октября сообщении от Минэнерго Украины предупреждается, что расписание может меняться в зависимости от состояния энергосистемы.
Больше новостей о ситуации на Украине и работе энергетической инфраструктуры — в разделе СВО на Life.ru.