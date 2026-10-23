Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 12:55

Более полумиллиона украинцев остались без света из-за разрушения энергообъектов

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Более 500 тысяч жителей Украины остались без электричества после ночных и утренних повреждений энергетических объектов. Такие данные привело украинское Минэнерго в сводке на 23 октября, связав перебои с российскими атаками.

По информации ведомства, новые повреждения затронули энергообъекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровненской областях. Аварийные бригады приступили к восстановлению там, где позволяет обстановка.

В Одесской и Тернопольской областях продолжают устранять последствия предыдущих атак. О новых отключениях Минэнерго также сообщило в Харьковской области и на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Из-за повреждений сетей в отдельных регионах действуют почасовые отключения для населения и ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В ведомстве объяснили эти меры необходимостью поддерживать устойчивость энергосистемы и предотвращать более масштабные аварии.

Взрывы, дым и проблемы со светом: На Украине сообщили об ударе по Приднепровской ТЭС
Взрывы, дым и проблемы со светом: На Украине сообщили об ударе по Приднепровской ТЭС

Ранее Life.ru рассказывал о введении стабилизационных графиков отключения света в Киеве. В опубликованном 6 октября сообщении от Минэнерго Украины предупреждается, что расписание может меняться в зависимости от состояния энергосистемы.

Больше новостей о ситуации на Украине и работе энергетической инфраструктуры — в разделе СВО на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar