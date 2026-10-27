На западе Украины повреждён энергообъект, начались отключения света

В Черновицкой области на западе Украины начались перебои с электричеством после повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава региональной администрации Руслан Осипенко.

По его словам, вечером 26 октября регион подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков беспилотника пострадал один из энергообъектов, что привело к вынужденным отключениям света.

На месте работают экстренные службы, специалисты приступили к восстановлению электроснабжения. В отдельных районах Черновцов также возникли перебои с подачей воды. Позднее местные власти сообщили о постепенном возвращении электричества.