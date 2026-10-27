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Регион
Опубликовано 27 октября, 00:21

На западе Украины повреждён энергообъект, начались отключения света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

В Черновицкой области на западе Украины начались перебои с электричеством после повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава региональной администрации Руслан Осипенко.

По его словам, вечером 26 октября регион подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков беспилотника пострадал один из энергообъектов, что привело к вынужденным отключениям света.

На месте работают экстренные службы, специалисты приступили к восстановлению электроснабжения. В отдельных районах Черновцов также возникли перебои с подачей воды. Позднее местные власти сообщили о постепенном возвращении электричества.

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Ранее в Киеве прогремели взрывы на фоне сообщений о ракетной атаке и приближении беспилотников. Украинские СМИ и мониторинговые каналы сообщают о возможных ударах по объектам энергетической инфраструктуры города. Среди предполагаемых целей называют киевские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. При этом подтверждённых сведений о попаданиях по этим объектам пока нет. Характер возможных повреждений остаётся неизвестным.

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Виталий Приходько
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