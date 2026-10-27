На западе Украины повреждён энергообъект, начались отключения света
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В Черновицкой области на западе Украины начались перебои с электричеством после повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава региональной администрации Руслан Осипенко.
По его словам, вечером 26 октября регион подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков беспилотника пострадал один из энергообъектов, что привело к вынужденным отключениям света.
На месте работают экстренные службы, специалисты приступили к восстановлению электроснабжения. В отдельных районах Черновцов также возникли перебои с подачей воды. Позднее местные власти сообщили о постепенном возвращении электричества.
Ранее в Киеве прогремели взрывы на фоне сообщений о ракетной атаке и приближении беспилотников. Украинские СМИ и мониторинговые каналы сообщают о возможных ударах по объектам энергетической инфраструктуры города. Среди предполагаемых целей называют киевские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. При этом подтверждённых сведений о попаданиях по этим объектам пока нет. Характер возможных повреждений остаётся неизвестным.