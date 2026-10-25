WSJ: Жители Киева готовятся к рекордно тяжёлой зиме на фоне энергокризиса

Жители Киева готовятся к самой тяжёлой зиме за всё время конфликта с Россией на фоне перебоев с коммунальными услугами. Американская газета The Wall Street Journal сообщает, что некоторые горожане уже задумываются о переезде.

Электричество в украинской столице отключают всё чаще, а временами возникают проблемы даже с водоснабжением. По данным издания, около трёх миллионов человек опасаются, что предстоящие холода окажутся особенно тяжёлыми. На фоне повреждений энергетической инфраструктуры часть населения рассматривает возможность временно покинуть город.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, что нынешние удары по энергосистеме Киева имеют особенно серьёзные последствия. За годы боевых действий оборудование и сети накопили значительные повреждения, поэтому новые атаки сильнее отражаются на их работе. В результате возможности коммунальных служб обеспечивать бесперебойную подачу ресурсов остаются ограниченными.

О тревожных настроениях свидетельствуют и изменения на рынке недвижимости. Согласно статистике украинского сервиса ЛУН, количество доступных для аренды квартир в Киеве с начала августа выросло на 66%. При этом в западных регионах страны наблюдается противоположная картина: свободного жилья становится меньше, а стоимость найма увеличивается.

В частности, в Черновцах число соответствующих объявлений сократилось на 65%, в Ужгороде — на 61%, а в Ивано-Франковске — на 59%. Специалисты связывают такую динамику в том числе с внутренней миграцией и подготовкой граждан к отопительному сезону.

Ранее Life.ru сообщал, что депутат Верховной рады Анна Скороход признала Украину неготовой к предстоящему отопительному сезону. В интервью блогеру Сергею Любарскому 19 октября парламентарий раскритиковала подготовку к холодам как в Киеве, так и по всей стране. По её словам, ответственные ведомства разработали необходимые планы, но выполнить намеченные мероприятия не сумели. Между тем в украинской столице ещё 16 октября начали подключать отопление, однако тепло пришло не во все районы.