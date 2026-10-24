В Севастополе остановили троллейбусы, работает лишь 40% базовых станций

В Севастополе после ночного удара ВСУ по энергетической инфраструктуре возникли перебои со связью, водоснабжением и работой общественного транспорта. Сейчас в городе функционируют лишь около 40% базовых станций, а движение троллейбусов временно остановлено. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По словам главы региона, удар пришёлся по энергообъектам за пределами Севастополя, через которые город получал электроэнергию. Социально значимые учреждения перевели на резервные схемы электроснабжения.

«Работа базовых станций напрямую зависит от электричества. Сейчас в городе работает порядка 40% от их общего количества», — пояснил Развожаев.

Губернатор уточнил, что резервного питания станций связи в среднем хватает на четыре часа. После этого аварийным бригадам приходится подзаряжать оборудование с помощью мобильных генераторов.

Ранее Life.ru сообщал, что Севастополь остался без света после ночной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. По словам Михаила Развожаева, удар был нанесён по объектам за пределами города, однако последствия затронули его энергоснабжение. Социальные учреждения оперативно перевели на резервное питание, а специалисты приступили к восстановлению подачи электричества.